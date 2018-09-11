На Москву и Подмосковье движется штормовой ветер

МЧС предупреждает об опасностях сильного ветра в Москве и Московской области 12 сентября.

Отмечается, что местами в Московской области ожидается усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха в Москве и Подмосковье составит от 18 до 23 градусов в зависимости от района, передает «360».

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