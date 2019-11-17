В Москву с опозданием приходит климатическая зима

Климатическая зима придет в Москву с опозданием в одиннадцать дней 21 ноября, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом, по словам метеоролога, по-настоящему снежная зима в столице установится только 1 декабря.

Так, до 20 ноября средняя температура в Москве и области будет колебаться между 4-5 градусами тепла. Однако уже в среду в Подмосковье усилится арктический антицикло температура упадет до плюс 0-2 градусов.

«Вечером уже установится устойчивый минус, и вся эта моросящая влага будет подмерзать вечером в среду. Соответственно, это гололедица и начало заморозков. <...> И как раз 21 ноября, с опозданием на 11 суток, в Москве начнется климатическая зима. Под этим подразумевается переход среднесуточной температуры в устойчивые отрицательные значения. То есть ночью минус два-семь, днем ноль», — рассказал он РИА «Новости».

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в Россию идут морозы до 41 градуса ниже нуля.

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