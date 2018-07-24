Москву на этой неделе ожидают испытания погодой

Москве на текущей неделе придется столкнуться с целым рядом погодных испытаний, сообщили в Гидрометцентре.

В среду, 25 июля, в Москве и области объявлен «желтый уровень» опасности погоды. На столицу может обрушиться гроза с сильным ветром.

При этом среда будет достаточно жарким днем – столбики термометров поднимутся до 27 градусов.

Немного позже на смену тропическим ливням в Московский регион придет тридцатиградусная жара, которая будет держаться довольно долго.

Август на европейской территории России также обещает быть сухим и аномально жарким, сообщает «Экономика сегодня».

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