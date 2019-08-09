Москву атаковала высотная жилая застройка

Столичные застройщики увлеклись строительством высотных домов вблизи автомагистралей с целью увеличения инвестиционной привлекательности объектов — к такому выводу пришли аналитики Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), результаты их исследования приводит «Коммерсант»

Если ещё в 2015-2016 годах средняя высотность возводимых объектов составляла 15-16 этажей, то сегодня это уже 17-18 этажей, а каждое пятое выставляемое на рынок жилое строение имеет более 30 этажей. При этом в компании «Бест-Новострой» уточнили, что за два года число строящихся домой с числом этажей больше 30 выросло почти в два раза.

Такое положение дел тревожит урбанистов, ведь расположенные у этих кварталов автомагистрали достаточно быстро после заселения микрорайонов перестают справляться с возросшим количеством транспорта.

«В настоящее время существует множество инструментов, которые, по факту, должны регулировать этажность застройки. Однако в действительности имеющаяся сегодня законодательная база не отвечает всем требованиям и не может в полной мере обеспечивать нужду города в отсутствии многоэтажного строительства», — признался в разговоре с «Русской Планетой» генеральный директор девелоперской компании АПРИ "Флай Плэнинг" Владимир Савченков. Он также признал, что некоторые участники рынка застройки намеренно идут против всех предписанных законами нормативов в погоне за прибылью.

«К реальным изменениям в этой проблеме может привести более детальная проработка законодательной базы, а также ужесточение контроля за застройщиками со стороны государства», — заключил эксперт.