Под Москвой пройдет ночной велопробег в честь аэродинамики
В подмосковном Жуковском в ночь с 25 на 26 августа состоится мероприятие под названием «Ночной велопробег».
Мероприятие посвящено 100-летнему юбилею Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ).
Регистрация, желающих принять участие в велопробеге, начнется в 21:00 (25 августа) на площадке у администрации городского округа Жуковский.
Стартует велопробег в 23:00 от здания администрации, передает «Подмосковье сегодня».
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