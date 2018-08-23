Под Москвой пройдет ночной велопробег в честь аэродинамики

В подмосковном Жуковском в ночь с 25 на 26 августа состоится мероприятие под названием «Ночной велопробег».

Мероприятие посвящено 100-летнему юбилею Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ).

Регистрация, желающих принять участие в велопробеге, начнется в 21:00 (25 августа) на площадке у администрации городского округа Жуковский.

Стартует велопробег в 23:00 от здания администрации, передает «Подмосковье сегодня».