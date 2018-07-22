Под Москвой откроются мобильные онлайн-кинотеатры
Российский мобильный оператор запускает сеть летних онлайн-кинотеатров в Подмосковье.
До середины сентября в восьми городах Московской области можно бесплатно посмотреть свыше 200 фильмов. Онлайн-кинотеатры откроются в Одинцово, Красногорске и Ногинске, Подольске, Серпухове, Железнодорожном, Орехово-Зуево и Коломне.
Каждый день горожане смогут бесплатно посмотреть по четыре кинокартины. Вместимость одного кинотеатра составляет 100 посадочных мест, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».
В мае в столичных соцучреждениях открылись «комнаты прохлады» с кондиционерами и кулерами с водой.
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