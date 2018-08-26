Под Москвой начнут выпускать бизнес-джеты
В подмосковном Ступино откроется предприятие по выпуску бизнес-джетов. Инвестором выступила авиакомпания S7 Airlines.
Инвестиции в строительство составили 13 млрд долларов. Проект нового самолетостроительного предприятия был представлен губернатору Московской области Андрею Воробьеву во время его визита в учебный центр S7 Airlines в Домодедово.
Благодаря строительству предприятия в регионе откроется тысяча рабочих мест, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».
Бизнес-джеты рассчитаны на пилота и четырех-пяти пассажиров. Сроки строительства не называются.
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