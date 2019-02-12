Москвичу насчитали 2 млн долга за пропавшую пломбу на счетчике

Арендодатель в Москве получил штраф в размере 2 млн рублей из-за пропавшей пломбы на счетчике электричества. Он полагает, что это дело рук специалиста «Мосэнергосбыта».

Михаил Нефедов с июля 2018 года сдавал в аренду помещение площадью 120 кв. м. под фитнес, занятия проходят в вечернее время. Осенью с проверкой пришел специалист, после чего арендодатель получил крупный штраф из-за безучетного потребления электроэнергии.

Мужчина обратился в «Мосэнергосбыт». Компания согласилась снизить штраф до 235 тыс. рублей, Нефедов его погасил.

Официальный представитель «Мосэнергосбыта» в разговоре с «360» рассказал, что проверку проводила сетевая организация, она и обнаружила отсутствие пломбы на электросчетчике. Там признались, что акт с суммой долга в 2 млн рублей составили некорректно, но оспорить его может только сам потребитель.

Источник «360» сообщил, что проверку проводила МОЭСК (входит в «Россети»). В акте действительно допустили грубые ошибки: в частности, долг рассчитали за год, хотя договор с клиентом был заключен в июле.

В «Мосэнергосбыте» посоветовали внимательнее относиться к приборам учета, так как ответственность за них лежит именно на потребителях.

Ранее сообщалось, что в России установят «умные» счетчики электричества, которые будут самостоятельно передавать показания.