Москвичу насчитали 2 млн долга за пропавшую пломбу на счетчике
Арендодатель в Москве получил штраф в размере 2 млн рублей из-за пропавшей пломбы на счетчике электричества. Он полагает, что это дело рук специалиста «Мосэнергосбыта».
Михаил Нефедов с июля 2018 года сдавал в аренду помещение площадью 120 кв. м. под фитнес, занятия проходят в вечернее время. Осенью с проверкой пришел специалист, после чего арендодатель получил крупный штраф из-за безучетного потребления электроэнергии.
Мужчина обратился в «Мосэнергосбыт». Компания согласилась снизить штраф до 235 тыс. рублей, Нефедов его погасил.
Официальный представитель «Мосэнергосбыта» в разговоре с «360» рассказал, что проверку проводила сетевая организация, она и обнаружила отсутствие пломбы на электросчетчике. Там признались, что акт с суммой долга в 2 млн рублей составили некорректно, но оспорить его может только сам потребитель.
Источник «360» сообщил, что проверку проводила МОЭСК (входит в «Россети»). В акте действительно допустили грубые ошибки: в частности, долг рассчитали за год, хотя договор с клиентом был заключен в июле.
В «Мосэнергосбыте» посоветовали внимательнее относиться к приборам учета, так как ответственность за них лежит именно на потребителях.
Ранее сообщалось, что в России установят «умные» счетчики электричества, которые будут самостоятельно передавать показания.
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