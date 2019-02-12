Читай-город






Читай-город

Москвичу насчитали 2 млн долга за пропавшую пломбу на счетчике

Москвичу насчитали 2 млн долга за пропавшую пломбу на счетчике

Арендодатель в Москве получил штраф в размере 2 млн рублей из-за пропавшей пломбы на счетчике электричества. Он полагает, что это дело рук специалиста «Мосэнергосбыта».

Михаил Нефедов с июля 2018 года сдавал в аренду помещение площадью 120 кв. м. под фитнес, занятия проходят в вечернее время. Осенью с проверкой пришел специалист, после чего арендодатель получил крупный штраф из-за безучетного потребления электроэнергии.

Мужчина обратился в «Мосэнергосбыт». Компания согласилась снизить штраф до 235 тыс. рублей, Нефедов его погасил.

Официальный представитель «Мосэнергосбыта» в разговоре с «360» рассказал, что проверку проводила сетевая организация, она и обнаружила отсутствие пломбы на электросчетчике. Там признались, что акт с суммой долга в 2 млн рублей составили некорректно, но оспорить его может только сам потребитель.

Источник «360» сообщил, что проверку проводила МОЭСК (входит в «Россети»). В акте действительно допустили грубые ошибки: в частности, долг рассчитали за год, хотя договор с клиентом был заключен в июле.

В «Мосэнергосбыте» посоветовали внимательнее относиться к приборам учета, так как ответственность за них лежит именно на потребителях.

Ранее сообщалось, что в России установят «умные» счетчики электричества, которые будут самостоятельно передавать показания.

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
События: происшествия
Следующая новость Росконтроль назвал безопасные для здоровья марки черного чая

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО