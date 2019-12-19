Москвичка отдала телефонным мошенникам около 3 млн рублей

Пенсионерка из Москвы оказалась жертвой телефонных мошенников и перевела на счет злоумышленников около 2,9 млн рублей.

69-летняя женщина сообщила, что ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил, что на ее банковский счет была совершена хакерская атака и сняты все деньги.

Чтобы вернуть деньги, неизвестный сообщил номер счета, на который потерпевшая перевела 2,87 млн рублей.

Через несколько дней женщина пришла в банк и обнаружила пропажу средств, сообщают «Известия».

По данному факту правоохранительные органы ведут проверку.

Как стало известно ранее, в предновогодний период мошенники используют несколько распространенных методов. Один из них — организация фейковых магазинов.

Покупателей заманивают ходовыми в этот период товарами — парфюмерией, косметикой и одеждой. В них, как правило, продают некачественный товар, а мошенники исчезают спустя несколько дней после оплаты, рассказал заместитель генерального директора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко.

Он отметил, что мошенники создают сайты, включая в название измененные наименования популярных магазинов citilink, ulmart, bonprix, svyaznoy, eldorado, mvideo. Аналогичная схема используется при регистрации доменов, похожих на названия туроператоров и сервисов по продаже билетов на самолеты и поезда.

Другая категория мошенников создает сайты, продающие новогодние елки или предлагающие прислать письмо от Деда Мороза. Эксперт рассказал «Известиям», что вместе с небольшой суммой денег клиент передаст сайту свои данные.

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