Москвичи выбирают старинные имена для своих детей

Все больше москвичей выбирают для своих детей необычные и старинные имена.

В ноябре встречались необычные имена - Лукиан, Лучезар, Климентий, Игнатий, Яромир и Феодор. Кроме того, в Москве появились Джульетта и Весна.

Самыми популярными для мальчиков стали имена Михаил, Александр и Максим. Среди девочек самыми распространенными именами были Анна, Мария и София, пишет Агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что правительство одобрило законопроект о выплатах на первого и второго ребенка семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов. Новые меры обсуждались из-за того, что «граница» в полуторакратную величину не способствовала росту рождаемости.

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