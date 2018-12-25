Москвичи стали реже покупать подарки в кредит

В декабре 2018 года в Москве заметно снизилось число кредитов, оформленных с целью приобретения подарков к Новому году. По сравнению с тем же периодом прошлого года доля займов сократилась в 4 раза.

Согласно данным компании Webbankir, москвичи с 1 по 20 декабря взяли на платформе более 4 тыс. микрозаймов, что в 1,5 раза больше показателей 2017 года. Вместе с тем сократилась доля тех, кто берет деньги на покупку подарков к Новому году. Их число упало с 16% в прошлом году до 4%.

Незначительно снизилась и средняя сумма кредита – в декабре 2017 года она составляла 9 778 рублей, а в 2018 году – 9 564 рубля.

«Мы полагаем, причина в том, что, несмотря на оживление экономики, многие москвичи по-прежнему не уверены в завтрашнем дне и предпочитают экономить», - рассказал генеральный директор финансовой платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Он добавил, что москвичи чаще пользуются микрозаймами для покупки бытовой техники, аренды квартир. Клиенты предпочитают покупать недорогие подарки на имеющиеся деньги.

Ранее стало известно, что в ноябре россияне повторили рекорд октября, оформив ипотечные кредиты на общую сумму около 300 млрд рублей.