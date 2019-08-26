Москвичи смогут сдать компьютер на диагностику бесплатно

Онлайн-сервис «Чудо техники» анонсировал акцию «Диагностика за спасибо», которая позволит сдать компьютер с операционной системой Windows на проверку бесплатно.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, оформить заявку на диагностику можно на сайте проекта. Акция будет действовать с 26 по 31 августа.

При этом посещать офис лично не нужно — мастер проведет диагностику в удаленном режиме. Он расскажет, почему компьютер стал меньше работать, как избавиться от вирусов и как не поймать шпионскую программу.

Сеансы будут проходить ежедневно, за исключением воскресенья с 10 утра по 20 часов вечера.

Ранее столичные власти отказались запрещать использование телефонов в школах.