Москвичей ждёт похолодание

Москвичей ждёт похолодание

Pixabay

На следующей неделе ожидаются первые заморозки. Они пройдут в ночь со среды на четверг.

В Москве и Подмосковье после этого дневная температура не будет превышать +20 градусов.

В начале недели также ожидаются осадки. А вот в выходные в Москве будет сухо, пишет «Российская газета».

Ранее синоптики обещали по летнему тёплый август. Он должен был, по прогнозам синоптиков, плавно перетечь в бабье лето.

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