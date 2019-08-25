Москвичей ждёт похолодание
На следующей неделе ожидаются первые заморозки. Они пройдут в ночь со среды на четверг.
В Москве и Подмосковье после этого дневная температура не будет превышать +20 градусов.
В начале недели также ожидаются осадки. А вот в выходные в Москве будет сухо, пишет «Российская газета».
Ранее синоптики обещали по летнему тёплый август. Он должен был, по прогнозам синоптиков, плавно перетечь в бабье лето.
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