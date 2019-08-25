Москвичей ждёт похолодание

На следующей неделе ожидаются первые заморозки. Они пройдут в ночь со среды на четверг.

В Москве и Подмосковье после этого дневная температура не будет превышать +20 градусов.

В начале недели также ожидаются осадки. А вот в выходные в Москве будет сухо, пишет «Российская газета».

Ранее синоптики обещали по летнему тёплый август. Он должен был, по прогнозам синоптиков, плавно перетечь в бабье лето.