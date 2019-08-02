Москвичей атаковали гигантские постельные клопы

Роспотребнадзор распространил сообщение о появлении в российской столице нового вида тропических клопов, которые так же, как и их обычные собратья, разводятся в мягкой мебели и кроватях горожан.

Сообщается, что некоторые крупные особи этих насекомых могут достигать размеров спичечной головки, тем не менее, на их появление в доме обращают внимание как правило уже после того, как на теле после сна появляются множественные укусы.

При этом эти насекомые отличаются сильной живучестью и плохо поддаются известным ядам, также они очень мобильны — достаточно лишь одной заражённой квартиры в доме, чтобы от нашествия «незваных гостей» начали страдать все жильцы: клопы перемещаются по канализационным трубам, полостям в стенах, живут под обоями.

Биологи отмечают, что европейская часть России для постельных клопов не является естественной: их популяция распространена в странах с тропическим и субтропическим климатом: в Африке и Юго-Восточной Азии.