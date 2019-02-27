Москвич-алиментщик отдал 150 млн рублей ради выезда из страны

Житель Москвы погасил долг по алиментам в размере 150 млн рублей после того, как ему отказали в выезде из России. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Инцидент произошел незадолго до Нового года. Ограничение в выезде за пределы России заставило москвича заплатить долг по алиментам в размере 150 млн рублей.

Всего в 2018 году приставы Москвы взыскали 1,3 млрд рублей по алиментам. Ограничение в выезде затронуло более 35 тыс. жителей столицы.

Благодаря другой мере - ограничению водительских прав - 20 тыс. должников вернули 444 млн рублей долгов по алиментам, пишет ТАСС.

Весной 2019 года в России заработает механизм, предусматривающий запрет на выезд из страны через Беларусь при наличии долгов.