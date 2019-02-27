Москвич-алиментщик отдал 150 млн рублей ради выезда из страны
Житель Москвы погасил долг по алиментам в размере 150 млн рублей после того, как ему отказали в выезде из России. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.
Инцидент произошел незадолго до Нового года. Ограничение в выезде за пределы России заставило москвича заплатить долг по алиментам в размере 150 млн рублей.
Всего в 2018 году приставы Москвы взыскали 1,3 млрд рублей по алиментам. Ограничение в выезде затронуло более 35 тыс. жителей столицы.
Благодаря другой мере - ограничению водительских прав - 20 тыс. должников вернули 444 млн рублей долгов по алиментам, пишет ТАСС.
Весной 2019 года в России заработает механизм, предусматривающий запрет на выезд из страны через Беларусь при наличии долгов.
Следующая новость Подъемный миллион сельских врачей и учителей освободят от НДФЛ
Загрузка...
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии