В Москве мужчина потерял припаркованное авто с ребенком
Мужчина в Москве припарковал автомобиль, в котором в этот момент находилась его маленькая дочь, и забыл, где это было.
Позднее растерявшийся москвич позвонил в полицию и заявил об угоне авто со своим ребенком. Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что он попросту забыл, где оставил свою машину, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сейчас машина найдена, здоровью девочки ничего не угрожает.
Ранее в столице бездомный отобрал у маленькой девочки самокат и уехал на нем в закат.
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