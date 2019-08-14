В Москве мужчина потерял припаркованное авто с ребенком

Мужчина в Москве припарковал автомобиль, в котором в этот момент находилась его маленькая дочь, и забыл, где это было.

Позднее растерявшийся москвич позвонил в полицию и заявил об угоне авто со своим ребенком. Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что он попросту забыл, где оставил свою машину, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас машина найдена, здоровью девочки ничего не угрожает.

Ранее в столице бездомный отобрал у маленькой девочки самокат и уехал на нем в закат.