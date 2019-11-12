Москвич купил iPhone 11 за деньги «банка приколов»

Москвич купил iPhone 11 за деньги «банка приколов»

Фото: Русская Планета

В Москве расследуется уголовное дело в отношении мужчины, который заплатил за iPhone 11 деньгами «банка приколов».

Следствие ведется по статье «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества». Продавец оценил ущерб в 95 тысяч рублей. Инциент произошел 7 ноября. Фигурант заказал смартфон через интернет-магазин и при получении расплатился за него ненастоящими купюрами, сообщает ТАСС.

Когда продавец обнаружил билеты «банка приколов», злоумышленник забрал телефон и убежал.

Ранее в одном из обменных пунктов Москвы женщина вместо евро разменяла 1 миллион рублей на купюры из «банка приколов».

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