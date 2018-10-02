В Москве 32 компаниям запретили привлекать средства дольщиков

В столице 32 застройщика не смогут привлекать средства участников долевого строительства. Это связано с тем, что компании до 1 сентября не открыли спецсчета в банках, а значит, не имеют права продавать жилье по договорам долевого участия.

Соответствующие поправки, которые ужесточили требования к застройщикам, были приняты 1 июля 2018 года. Одно из изменений касалось открытия специальных банковских счетов девелоперами, которые привлекают для строительства средства дольщиков.

Банки, в свою очередь, получили право отказать в проведении операций в случае нецелевого расходования средств. Компании обязали также указывать реквизиты счета в проектной декларации новостройки и информационной системе жилищного строительства.

Для продажи недвижимости по договорам долевого строительства требуется, чтобы Москомстройинвест оформил заключение о соответствии застройщика и проектной декларации жилого комплекса требованиям закона о долевом строительстве. Без этого документа Росреестр не сможет зарегистрировать договор. Если же заключение уже выдано, то его можно отозвать в случае нарушения компанией каких-либо требований закона. Это коснулось 32 московских застройщиков, не открывших спецсчета в банках, сообщает «Портал элитной недвижимости».

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