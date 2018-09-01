В Москве запустили первый в России электробус
На ВДНХ прошла презентация электробуса. На мероприятии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.
Электротранспорт с 1 сентября пройдет по маршруту 73 троллейбуса – от Алтуфьево до ВДНХ. В течение месяца проезд на нем будет бесплатным, передает телеканал «360».
По словам столичного градоначальника, транспорт заменит троллейбусы и на других городских маршрутах. Электробус отличается меньшим потреблением электричества, а его подзарядка происходит только на остановках.
Ранее стало известно, что быстрые зарядки для электробусов установили в разных районах Москвы.
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