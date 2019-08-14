В Москве задержан известный бодибилдер

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали известного московского бодибилдера Дениса Филиппова, ― сообщило Агентство городских новостей «Москва». Спортсмен подозревается в сбыте сильнодействующих препаратов, в том числе запрещённого в России дегидроли хлорметилтестостерона.

«Полицейские получили сведения о 29-летнем мужчине, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками полиции в машине на ул. Енисейская при попытке сбыта восьми флаконов с жидкостью и четырех емкостей с таблетками он был задержан. Исследованием одной емкости установлено, что в состав таблеток входит сильнодействующее вещество - дегидрохлорметилтестостерон массой не менее 14,4 гр. Остальное отправлено на экспертизу в рамках расследования уголовного дела», ― сообшили в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве.

В ходе обыска в квартире у задержанного оперативники обнаружено семь флаконов с жидкостью, они были отправлены на экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по статье 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»).