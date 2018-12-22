В Москве с 1 января подорожает общественный транспорт

В Москве с 1 января подорожает общественный транспорт

Проезд по карте «Тройка» с 1 января в столичном метро и на наземном транспорте составит 38 рублей за поездку вместо 36 рублей в 2018 году.

Стоимость билета «Единый» на 60 поездок составит 1,9 тысячи рублей вместо 1 тысячи 765 рублей.

Срок действия билета с момента покупки составит 45 дней.

Проезд по тарифу «90 минут» на карте «Тройка» составит 59 рублей - на 3 рубля больше, чем в 2018 году. При оплате проезда с банковской карты цена одной поездки составит 42 рубля.

Проездной, безлимитный в течение месяца для трамваев, автобусов и троллейбусов и включающий не более 70 поездок на метрополитене будет стоить 2 тысячи 770 рублей.

Безлимитный проездной на городской общественный транспорт на одни сутки будет стоить 230 рублей, на трое суток - 438 рублей.

Кроме того, в 2019 году изменится стоимость безлимитных билетов.

«Единый» на 30 суток будет стоить 2 тысячи 170 рублей вместо 2 тысяч 75 рублей, на 90 дней – 5 тысяч 430 рублей вместо 5 тысяч 190 рублей, а на год - 19,5 тысяч рублей вместо 18,9 тысяч рублей.

Цена льготного билета для учащегося - школьников, студентов, ординаторов и аспирантов на месяц в метро составит - 395 рублей, а на три месяца - 1 тысяча 185 рублей, на наземный транспорт - 260 рублей в месяц или 780 рублей на три календарных месяца.

Помимо этого, из документа следует, что некоторые типы билетов будут заменены новыми: вместо билетов ТАТ на 60 поездок появится безлимитный ТАТ на 30 дней.

Его стоимость в 2019 году - 1 тысяча 140 рублей. Безлимитный проезд на месяц на автобусы, курсирующие между Москвой в пределах МКАД с Новомосковским административным округом и Троицким и Зеленоградским административными округами составит 1 тысячу 950 рублей.

Провоз ручной клади обойдется в 60 рублей.

Также с 2019 году пропадет билет «Единый» на 20 и 40 поездок и семь суток, сообщает АГН «Москва».

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