В Москве со стрельбой похитили фигуранта «дела Вороненкова»

В Москве со стрельбой похитили фигуранта «дела Вороненкова»

В столице похищен фигурант дела об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Им оказался украинский криминальный авторитет Юрий Василенко.

Инцидент произошел накануне, 10 января. Из ресторана «Базилик» Василенко вывела группа крепких мужчин. Он попытался вырваться и бежать, после чего в него выстрелили. Раненого поместили в багажник и увезли на автомобиле Mitsubishi Pajero серебристого цвета.

При обыске в его квартире 11 января полиция обнаружила десятки единиц оружия и взрывчатых веществ. По данным источников «Росбалта», Василенко является организатором убийства депутата Дениса Вороненкова в Киеве.

Вороненков был убит в Киеве в марте 2017 года. В 2016 году бывший депутат Госдумы от КПРФ покинул Россию и получил украинское гражданство.

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