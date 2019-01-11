В Москве со стрельбой похитили фигуранта «дела Вороненкова»
В столице похищен фигурант дела об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Им оказался украинский криминальный авторитет Юрий Василенко.
Инцидент произошел накануне, 10 января. Из ресторана «Базилик» Василенко вывела группа крепких мужчин. Он попытался вырваться и бежать, после чего в него выстрелили. Раненого поместили в багажник и увезли на автомобиле Mitsubishi Pajero серебристого цвета.
При обыске в его квартире 11 января полиция обнаружила десятки единиц оружия и взрывчатых веществ. По данным источников «Росбалта», Василенко является организатором убийства депутата Дениса Вороненкова в Киеве.
Вороненков был убит в Киеве в марте 2017 года. В 2016 году бывший депутат Госдумы от КПРФ покинул Россию и получил украинское гражданство.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии