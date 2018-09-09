В Москве проходят выборы мэра

В Москве началось голосование на выборах мэра. В столице открылись 3 тыс. 801 избирательный участок.

Как отмечает «Коммерсантъ», участки будут открыты для избирателей до 22:00.

В выборах мэра участвуют пять кандидатов: депутат Мосгордумы Михаил Балакин («Союз горожан»), председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия») и нынешний мэр столицы Сергей Собянин (самовыдвиженец).

Ранее в ЦИК сообщили, что «день тишины» в России прошел без нарушений. В единый день голосования будут выбраны губернаторы 22 регионов, а в 16 субъектах РФ определены новые составы заксобраний.