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В Москве сообщили о бомбах в школах и торговых центрах

В Москве сообщили о бомбах в школах и торговых центрах

Около 50 зданий в Москве, среди которых школы, торговые центры, получили анонимные сообщения с угрозами взрыва. Из мест массового пребывания людей эвакуированы около 5 тысяч человек.

Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб города. Ранее говорилось о проверке 29 объектов и эвакуации 3 тысяч человек.

По данным ТАСС, сообщения поступали на электронную почту с IP-адресов иностранных государств, включая Украину. Среди «заминированных» оказались здание художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, а также аэропорт в Подмосковье.

В конце января эвакуация из-за сообщений о «минировании» прошла в городах на Дальнем Востоке, в Сибири, Центральной и Северо-Западной России. Предыдущая волна «минирований» затронула РФ осенью 2017 года. Ущерб от эвакуаций оценивали в 150 млн рублей.

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