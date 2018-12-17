Рост тарифов на паркинг сократил время стоянки авто в Москве

В Москве в три раза сократилось время парковки после повышения тарифов. В среднем время уменьшилось с 4 до 1,3 часов.

Как сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», на 17% освободили парковочные места местные жители. Машины перестали ставить в два-три ряда, а также парковаться на тротуарах. Количество штрафов снизилось на 20%.

Сократилось число водителей, совершающих дополнительные передвижения в поисках свободного места, что разгрузило дороги. Прежде 30% автомобилей стояли по четыре часа, вследствие чего не хватало парковочных мест, и автомобили ставили с нарушениями.

Сейчас время снизилось до 78 минут, уменьшилось число нарушений. Более детальный анализ выполнят через четыре-десять дней, уточняет ТАСС.

С 15 декабря на 1,9% улиц столицы установили максимальный тариф на парковку – 380 рублей, стоянка по воскресеньям там стала платной. Такой тариф действует на улицах возле Москва-Сити, в районах Арбата, Тверской улицы, Патриарших прудов, на Петровке, Неглинной, в Романовом переулке и других улицах.