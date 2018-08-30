В Москве скончался народный артист и депутат Иосиф Кобзон
Первый заместитель председателя комитета по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.
27 июля певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких в одной из московских клиник.
Перед этим Иосифа Кобзона перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из больниц столицы. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Место и время прощания с Иосифом Кобзоном станет известно позже, сообщает «НСН» со ссылкой на Interfax.
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