В Москве скончался народный артист и депутат Иосиф Кобзон

Первый заместитель председателя комитета по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

27 июля певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких в одной из московских клиник.

Перед этим Иосифа Кобзона перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из больниц столицы. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Место и время прощания с Иосифом Кобзоном станет известно позже, сообщает «НСН» со ссылкой на Interfax.