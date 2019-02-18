В Москве школьник на спор ударил сотрудника полиции

В Москве школьник на спор ударил сотрудника полиции

В столице задержан подросток, который на спор толкнул полицейского на Манежной площади. Обидчик был задержан, он пытался скрыться.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Командир одной из рот 2-го Оперативного полка ГУ МВД по Москве находился при выполнении служебных обязанностей. В какой-то момент его сильно ударили в область спины.

Обидчика полицейского задержали коллеги. Им оказался одиннадцатиклассник из школы № 629 на Варшавском шоссе. Как пишет ТАСС, школьник проиграл спор своим одноклассникам и по его условиям был обязан ударить полицейского.

В отношении родителей составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следственный комитет начал проверку по факту применения силы к сотруднику полиции.

В декабре прошлого года четверо пьяных людей избили полицейского в столичной подземке. Он получил сотрясение мозга и несколько синяков.

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