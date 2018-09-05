В Москве для разгрузки поездов появится Южный вокзал
Компания «Российские железные дороги» планирует открыть в Москве Южный вокзал, который поможет разгрузить поезда, курсирующие с Казанского и Курского вокзалов.
Также новый вокзал объединит все поезда, следующие в южном направлении, в том числе и в Крым.
Южный вокзал будет открыт на базе Павелецкого вокзала и сможет начать функционировать с 2025 года.
Для достижения этой цели РЖД предстоит электрифицировать несколько направлений к югу от Москвы, например, участки Ожерелье – Узловая – Елец и Ртищево – Кочетовка, сообщает «Подмосковье сегодня».
Следующая новость В Эрмитаж привезут Лейденскую коллекцию живописи XVII века
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии