В Москве для разгрузки поездов появится Южный вокзал

Компания «Российские железные дороги» планирует открыть в Москве Южный вокзал, который поможет разгрузить поезда, курсирующие с Казанского и Курского вокзалов.

Также новый вокзал объединит все поезда, следующие в южном направлении, в том числе и в Крым.

Южный вокзал будет открыт на базе Павелецкого вокзала и сможет начать функционировать с 2025 года.

Для достижения этой цели РЖД предстоит электрифицировать несколько направлений к югу от Москвы, например, участки Ожерелье – Узловая – Елец и Ртищево – Кочетовка, сообщает «Подмосковье сегодня».