В Москве пройдёт конкурс по наматыванию портянок

Музей военной истории Российского военно-исторического общества предложил всем желающим проверить уровень готовности пополнить ряды российской армии. Сделать это можно будет в ближайшую субботу, в Москве.

«В Екатерининском парке состоится празднование Дня Преображенского полка. В честь дня основания прославленного воинского подразделения 17 августа с 13:00 до 18:00 на главной сцене парка пройдет большая концертная программа с участием ведущих российских исполнителей, показательные выступления представит рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского пока», ― говорится в сообщении пресс-службы музея.

Сообщается также, что площади перед сценой развернется тематическая интерактивная зона «Призывник», где каждый желающий сможет продемонстрировать физические навыки, проверить готовность к поступлению в ряды российской армии, пришить подворотничок и намотать портянки на скорость, а также принять участие в мастер-классе по сборке-разборке оружия.

Также юным посетителям предложат научиться технике скрапбукинга и изготовить оригинальную открытку, кроме того, организаторы приготовили мастер-класс по управлению стрелецким бердышом от музея московских стрельцов «Стрелецкие палаты».