В Москве прощаются с Иосифом Кобзоном

В Москве началась церемония прощания с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном. Она проходит в Концертном зале имени Чайковского.

Среди первых, кто пришел проститься с исполнителем, оказались космонавт Валентина Терешкова и хирург Леонид Рошаль, сообщает РИА Новости.

Кобзон скончался 30 августа после продолжительной болезни. Ему было 80 лет. Певца похоронят в иудейской части Востряковского кладбища рядом с матерью.

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