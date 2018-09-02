В Москве прощаются с Иосифом Кобзоном
В Москве началась церемония прощания с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном. Она проходит в Концертном зале имени Чайковского.
Среди первых, кто пришел проститься с исполнителем, оказались космонавт Валентина Терешкова и хирург Леонид Рошаль, сообщает РИА Новости.
Кобзон скончался 30 августа после продолжительной болезни. Ему было 80 лет. Певца похоронят в иудейской части Востряковского кладбища рядом с матерью.
Следующая новость В США создали новый истребитель против России и Китая
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии