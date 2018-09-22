В Москве проходит митинг КПРФ против пенсионной реформы

На проспекте Сахарова в столице собрались участники акции против повышения пенсионного возраста и фальсификаций на выборах. Митинг организован КПРФ и ее сторонниками.

По оценке МВД, в акции принимают участие порядка 3 тыс. человек. На мероприятие прибыли председатель КПРФ Геннадий Зюганов и лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, сообщает «Коммерсантъ».

Акции по пенсиям пройдут 22 сентября в более чем 100 городах России. Митинги уже состоялись во Владивостоке, Красноярске, Новосибирске, Хабаровске и Южно-Сахалинске.

Предыдущая акция прошла 9 сентября. С призывом провести митинги против повышения пенсионного возраста в Единый день голосования выступил оппозиционер Алексей Навальный. Большинство акций не были согласованы с властями из-за выборов. В 38 городах России задержали свыше тысячи человек.