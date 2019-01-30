В Москве принят закон о запрете продажи вейпов лицам до 18 лет

Мосгордума приняла закон, который вводит запрет на продажу электронных сигарет лицам младше 18 лет. В случае его нарушения предусмотрены штрафы в размере до 5 тыс. рублей.

Ко второму чтению законопроекта депутаты подготовили несколько поправок, в частности, уточнили формулировку о вовлечении несовершеннолетних в процесс курения вейпов. Для граждан предусмотрен штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей. Для юридических лиц его размер составит от 2,5 до 5 тыс. рублей.

Ответственность за подобные действия для родителей или опекунов установлена в пределах от 4 до 5 тыс. рублей, передает ТАСС. Уточняется, что родители, курящие кальян в кафе, будут нести ответственность в случае, если предложат его несовершеннолетним детям.

Соответствующие поправки в КоАП вступят в силу после того, как будут подписаны мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В настоящее время на федеральном уровне отсутствует закон, запрещающий продажу устройств, имитирующих курение табака. В мае 2018 года такой закон приняли в Московской области.