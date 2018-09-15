В Москве представили Lada Largus для инвалидов за миллион рублей
На выставке в Москве состоялась презентация универсала Lada Largus для перевозки инвалидов-колясочников. Минимальная стоимость автомобиля составляет 980 тыс. рублей.
Машина построена на базе семиместного варианта автомобиля с высокой крышей. В новом Lada Largus всего три кресла.
Заехать на коляске можно через задние двери по специальному пандусу. Новинка разработана дочерним предприятием АвтоВАЗа – компанией «ВИС Авто», пишет «Российская газета».
На базе Largus предприятие выпускает семь разновидностей специальных машин: среди них Кинологическая, Медицинская, Скорая помощь, Социальное такси, Пассажирская, Рефрижератор и Грузовая.
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