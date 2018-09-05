В Москве на Пречистенке появится памятник Иосифу Кобзону

Памятник народному артисту СССР и депутату Госдумы Иосифу Кобзону планируется установить в галерее искусств Зураба Церетели на улице Пречистенка в Москве.

Сам Зураб Церетели отметил, что памятник, высотой порядка 2,4 метров, будет изображать артиста в костюме и с микрофоном.

Скульптор добавил, что лично показывал скульптуру на начальном этапе Иосифу Кобзону при жизни, и она ему очень понравилась, сообщает «НСН».