В Москве на Пречистенке появится памятник Иосифу Кобзону
Памятник народному артисту СССР и депутату Госдумы Иосифу Кобзону планируется установить в галерее искусств Зураба Церетели на улице Пречистенка в Москве.
Сам Зураб Церетели отметил, что памятник, высотой порядка 2,4 метров, будет изображать артиста в костюме и с микрофоном.
Скульптор добавил, что лично показывал скульптуру на начальном этапе Иосифу Кобзону при жизни, и она ему очень понравилась, сообщает «НСН».
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