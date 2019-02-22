В Москве построят Национальный космический центр в виде ракеты

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил построить Национальный космический центр в виде ракеты. Сейчас началась эскизная проработка будущего здания.

Об этом он сообщил на встрече с представителями Центра имени Хруничева, на территории которого и возведут Национальный космический центр.

«Оно должно напоминать ракету как символ «Роскосмоса», это разумно», — заявил Рогозин.

Строительство здания начнется уже в 2019 году. В нем разместятся инженерно-конструкторские бюро, а также ситуационный центр «Роскосмоса» с новым центром управления полетами, пишет РБК.

Во время послания Федеральному собранию 20 февраля президент России Владимир Путин заявил о создании НКЦ, который объединит конструкторские бюро, обеспечит подготовку кадров и проведение научных исследований. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что Центр имени Хруничева представляет собой «плачевное зрелище».