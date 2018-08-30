В Москве открылись сразу семь новых станций метрополитена

В Москве открыли движение по новому участку Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена от Петровского парка до Новой Москвы.

Сразу семь новых станций начали принимать первых пассажиров: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Отмечается, что ввод новых станций улучшит транспортную обстановку на юго-западе столицы, а около 600 тысяч жителей Мичуринского проспекта, Солнцева, Ново-Переделкина и близлежащих районов Новой Москвы смогут добраться до центра города на 45 минут быстрее.

В планах продлить эту ветку до аэропорта Внуково, сообщает «360».