В Москве открылись сразу семь новых станций метрополитена
В Москве открыли движение по новому участку Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена от Петровского парка до Новой Москвы.
Сразу семь новых станций начали принимать первых пассажиров: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».
Отмечается, что ввод новых станций улучшит транспортную обстановку на юго-западе столицы, а около 600 тысяч жителей Мичуринского проспекта, Солнцева, Ново-Переделкина и близлежащих районов Новой Москвы смогут добраться до центра города на 45 минут быстрее.
В планах продлить эту ветку до аэропорта Внуково, сообщает «360».
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