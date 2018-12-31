В Москве обезврежен американский шпион

В Москве арестовали гражданина США Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже.

Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), за которую предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Отмечается, что задержание американца произошло во время при проведении шпионской акции.

На данный момент проводятся необходимые следственные действия, передает ТАСС.