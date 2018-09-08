В Москве начались торжества в честь 871-летия города

К празднованию Дня города в столице подготовили свыше 2 тысяч площадок. Основные мероприятия состоятся 8 сентября в городских парках, а 9 сентября в разных кварталах Москвы развернется фестиваль «Цветочный джем».

Самой крупной площадкой станут «Лужники»: здесь пройдут мастер-классы при участии знаменитых спортсменов. На Тверской улице можно будет увидеть все виды танцевальных направлений: от хип-хопа до джаз-фанка. Здесь установлены несколько сцен, на них проходит многочасовой музыкальный марафон.

Тверскую улицу поделили на зоны, где представлены направления, которые развиваются в столице: Москва — мировой культурный центр, Москва-Благотворительность, Москва-Возможности, Москва-Развитие.

На Манежной площади выступят участники фестиваля Чехова, «Золотой маски» и «Территории» со своими спектаклями, сообщает телеканал «360».

Гости и жители столицы могут в День города посетить некоторые учреждения культуры абсолютно бесплатно, среди них Центральный выставочный зал «Манеж», Музей Москвы, Дарвиновский музей, Дом-музей Марины Цветаевой, усадьба Коломенское, Центр Гиляровского.

Ранее сообщалось, что на разгон облаков в День города власти потратят 100 млн рублей.

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