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В Москве избит сотрудник отдела ФСБ по борьбе с коррупцией

В Москве избит сотрудник отдела ФСБ по борьбе с коррупцией

Неизвестные в Москве бросили в служебную машину сотрудника ФСБ бутылку, а затем избили его. После нападения преступники скрылись на автомобиле.

Инцидент произошел 10 февраля в районе Хамовники. Неизвестные бросили бутылку в служебный автомобиль Skoda Octavia старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления «К» ФСБ России подполковника Олега Будагоцкого, после чего напали на него.

Травмы оказались незначительными, потому от медицинской помощи пострадавший отказался, пишет РБК.

Управление «К» ФСБ занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы. Позже к нему присоединили управление «Н», отвечающее за борьбу с наркотиками, контрабандой. Сотрудники управления «К» принимали участие в операции по задержанию экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, а также бывшего сенатора Совфеда Рауфа Арашукова.

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Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Организации: ФСБ
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