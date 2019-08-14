В Москве идут обыски по делу о хищении 300 миллиардов у РЖД
Следственный комитет России и ФСБ проводят десятки обысков в Москве. Они связаны с уголовным делом о хищении у РЖД 300 млрд рублей.
По итогам оперативных мероприятий произойдут задержания. Возбуждено дело об организации преступного сообщества, нанесшего РЖД ущерб до 300 млрд рублей.
Расследование затронет высокопоставленных сотрудников МВД и ФСБ, передает ПАСМИ. Среди организаторов ОПГ называют совладельцев компании «1520» Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова, а также их партнера Рената Усатого.
Маркелов ранее был арестован по делу полковника Дмитрия Захарченко. Следствие установило, что в течение 10 лет Маркелов передал Захарченко в виде взяток около 2 млрд рублей.
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