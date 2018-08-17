В Москве готовится к открытию канатная дорога на Воробьевых горах

Первые пассажиры смогут совершить поездку по канатной дороге, которая соединит стадион «Лужники» и Воробьевы горы в Москве.

Трасса открывается 6 сентября.

Общая протяженность дороги составит 737 м. Подъемник сможет перевозить 1,6 тысяч пассажиров в час.

На постоянную работу дорогу переведут после всех проверок, сообщает «НСН» со ссылкой на ТАСС.

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