В Москве госпитализировали Сергея Удальцова
Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, отбывающего 30 суток ареста за повторное нарушение порядка организации митингов, госпитализировали из спецприемника в столице.
Прибывший на место врач скорой помощи померил давление, взял экспресс-анализ крови на сахар и принял решение о срочной госпитализации, передает «Коммерсантъ».
Представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников предположил, что ухудшение здоровья может быть связано с объявленной Удальцовым сухой голодовкой.
Он был арестован 14 августа. По словам супруги – Анастасии Удальцовой – причиной задержания стало участие в митинге против пенсионной реформы.
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