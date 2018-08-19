В Москве госпитализировали Сергея Удальцова

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, отбывающего 30 суток ареста за повторное нарушение порядка организации митингов, госпитализировали из спецприемника в столице.

Прибывший на место врач скорой помощи померил давление, взял экспресс-анализ крови на сахар и принял решение о срочной госпитализации, передает «Коммерсантъ».

Представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников предположил, что ухудшение здоровья может быть связано с объявленной Удальцовым сухой голодовкой.

Он был арестован 14 августа. По словам супруги – Анастасии Удальцовой – причиной задержания стало участие в митинге против пенсионной реформы.