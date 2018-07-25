В Москве две девушки отравились водой из кулера

Две жительницы Москвы получили ожоги неизвестным химическим веществом, попив воды из проточного кулера в спортивном магазине «Спорт-Марафон» на улице Сайкина.

Оказалось, что в емкости вместо воды находилось химическое вещество без цвета и запаха.

Пострадавших доставили в токсикологическое отделение НИИ им. Склифосовского с ожогами языка и пищевода.

Сотрудники магазина не смогли пояснить, как вещество попало в емкость с водой, однако отметили, что продолжают пить воду из этой емкости.

Проводится расследование, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».