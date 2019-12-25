В Москве из банкомата похитили 7,4 млн рублей
Двое неизвестных злоумышленников в Москве похитили в одном из банкоматов 7,4 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, инцидент произошел во вторник, 24 декабря. Днем на улице Радужная в помещение магазина, где находился банкомат, зашли двое неизвестных. Им удалось повредить панель и сейфовые кассеты банкомата. В результате злоумышленники похитили порядка 7,4 млн рублей и скрылись с места преступления.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Следственные органы работают на месте преступления, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее на Волгоградском проспекте Москвы мужчина попытался ограбить банк с аэрозольным баллончиком. Его задержали прибывшие по вызову сотрудники полиции.
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