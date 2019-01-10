В Москве автомобильный тоннель ушел под воду

В Москве автомобильный тоннель ушел под воду

В районе Тушино в Москве затопило автомобильный тоннель на Волоколамском шоссе. Инцидент произошел в результате провала грунта.

Авария произошла на северо-западе Москвы. Из-за провала грунта площадью около 50 кв. метров в Тушинский тоннель хлынула вода из канала им. Москвы.

В момент происшествия автомобилей в нем не было. Пострадавших в результате аварии нет.

Вода также затопила подземный переход в районе улиц Водников и Свободы. В экстренных службах сообщили, что канализация не справляется с объемами воды и продолжается затопление.

Инцидент спровоцировал большие пробки на дорогах в сторону области. Заторы образовались на Ленинградском шоссе, улице Свободы, Иваньковском шоссе и Сосновой улице.

На месте ЧП по поручению мэра Сергея Собянина создан оперативный штаб, идут работы по ликвидации последствий аварии, передает «Газета.ru». На Волоколамку направились глава московского ГИБДД Виктор Коваленко и начальник ЦОДД Вадим Юрьев.

Осенью 2017 года в Москве сработала пожарная сигнализация в Лефортовском тоннеле. В результате открылись пожарные краны и дорогу залило водой.

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