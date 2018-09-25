Москва включает отопление в жилых домах и социальных учреждениях

Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентября в связи с резким похолоданием.

Отмечается, что пробная топка начнется с учреждений социальной сферы – тепло появится в лечебных и детских дошкольных учреждениях, школах. Далее тепло поступит в жилые дома, административные и промышленные здания.

В соответствии с федеральным законодательством решение принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже восьми градусов.

В 2017 году тепло начали подавать 28 сентября, отмечает «ТВЦ» со ссылкой на Interfax.