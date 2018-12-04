Москва втихую запретила пускать украинцев в страну

Москва втихую запретила пускать украинцев в страну

Десятки граждан Украины не смогли въехать на территорию России в течение последних дней. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Он отметил, что заявления российских властей об отсутствии намерения со стороны Москвы принимать зеркальные меры против Киева в ответ на запрет въезжать на Украину мужчинам от 16 до 60 лет, являются ложью.

Цигикал рассказал, что после введения ограничений Россия стала возвращать украинцев домой без объяснения причин. Гражданам не выдавались документы о возврате на Украину.

«Это были группы до 40-50 человек, которые не могли проехать», - уточнил он.

С момента введения запрета на Украину не впустили порядка 600 россиян. В целом посещение гражданами России Украины сократилось в три раза, пишет Lenta.ru. Цигикал рассказал о запрете на въезд для женщин из России. «Мы понимаем, что женщина тоже может быть завербована, может нести угрозу», - заявил он.

Ограничения на въезд мужчинам из России Украина ввела 30 ноября. С 26 ноября в ряде регионов страны действует военное положение. Причиной послужил инцидент в Керченском проливе. ФСБ России 25 ноября задержала три украинских корабля, нарушивших российскую границу.

Новости по теме
Теги:
События: политика
Следующая новость Конфискация имущества в России вышла боком государству

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО