Москва втихую запретила пускать украинцев в страну

Десятки граждан Украины не смогли въехать на территорию России в течение последних дней. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Он отметил, что заявления российских властей об отсутствии намерения со стороны Москвы принимать зеркальные меры против Киева в ответ на запрет въезжать на Украину мужчинам от 16 до 60 лет, являются ложью.

Цигикал рассказал, что после введения ограничений Россия стала возвращать украинцев домой без объяснения причин. Гражданам не выдавались документы о возврате на Украину.

«Это были группы до 40-50 человек, которые не могли проехать», - уточнил он.

С момента введения запрета на Украину не впустили порядка 600 россиян. В целом посещение гражданами России Украины сократилось в три раза, пишет Lenta.ru. Цигикал рассказал о запрете на въезд для женщин из России. «Мы понимаем, что женщина тоже может быть завербована, может нести угрозу», - заявил он.

Ограничения на въезд мужчинам из России Украина ввела 30 ноября. С 26 ноября в ряде регионов страны действует военное положение. Причиной послужил инцидент в Керченском проливе. ФСБ России 25 ноября задержала три украинских корабля, нарушивших российскую границу.