Москва не стала самым безопасным городом мира

В рейтинге самых безопасных городов мира Москва заняла 37 место. Лидерами списка стали Токио, Сингапур, Осака.

Уже сейчас в городах по всему миру проживают 56% населения Земли, а в 2050 году этот показатель вырастет на 20%. Именно поэтому безопасность мегаполисов является важным фактором.

Всего в рейтинг вошло 60 городов мира. Анализ проводится по большому количеству показателей. Учитывается не только личная безопасность, но и безопасность здравоохранения, инфраструктуры и многое другое, сообщает РБК.

Но есть рейтинг, где Москва заняла почетное третье место - по количеству долларовых миллиардеров российскую столицу обогнали толко Гонконг и Нью-Йорк.