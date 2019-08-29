Москва не стала самым безопасным городом мира
В рейтинге самых безопасных городов мира Москва заняла 37 место. Лидерами списка стали Токио, Сингапур, Осака.
Уже сейчас в городах по всему миру проживают 56% населения Земли, а в 2050 году этот показатель вырастет на 20%. Именно поэтому безопасность мегаполисов является важным фактором.
Всего в рейтинг вошло 60 городов мира. Анализ проводится по большому количеству показателей. Учитывается не только личная безопасность, но и безопасность здравоохранения, инфраструктуры и многое другое, сообщает РБК.
Но есть рейтинг, где Москва заняла почетное третье место - по количеству долларовых миллиардеров российскую столицу обогнали толко Гонконг и Нью-Йорк.
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