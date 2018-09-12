Москва проводит выставку-ярмарку «Недвижимость от лидеров»
В столице с 27 по 30 сентября пройдут три бесплатных семинара по участию в городских электронных торгах в рамках 39-й специализированной выставки-ярмарки «Недвижимость от лидеров».
На выставку «Недвижимость от лидеров» приглашаются покупатели и продавцы недвижимости, все те, кто не знает, как решить жилищный вопрос, как самостоятельно разменять или продать жилую недвижимость и объекты для бизнеса.
Мероприятие пройдет в Гостином дворе по адресу: улица Ильинка, 4, сообщает «НСН».
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