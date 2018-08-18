Москва прощается с Эдуардом Успенским
В Центральном доме литераторов проходит прощание с писателем Эдуардом Успенским, который умер 14 августа в возрасте 80 лет.
В московский ЦДМ пришли проститься с автором поклонники его творчества. После церемонии прощания Успенского похоронят на Троекуровском кладбище, сообщает «Интерфакс».
Успенский родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске, окончил Московский авиационный институт. Он является автором таких популярных персонажей, как дядя Федор, кот Матроскин, Крокодил Гена, Чебурашка, почтальон Печкин.
Первая книга про Дядю Федора «Дядя Фёдор, пёс и кот» вышла в свет в 1974 году. По книге были сняты мультфильмы «Дядя Фёдор, пёс и кот», а также «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».
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